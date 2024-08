Tuttosport scrive sul mercato rossonero: "Milan, patto con Fofana"

Continua il tira e molla tra Milan e Monaco per Youssouf Fofana. O meglio, si tratta più di un tira e non molla: da una parte il club rossonero che spinge per portare alla corte di Fonseca il mediano francese che spinge per vestire rossonero, dall'altra il Monaco che ha alzato un grande muro e chiede almeno 35 milioni per un calciatore che tra meno di un anno avrà la possibilità di liberarsi a parametro zero al termine del suo contratto che ha già deciso (da tempo) di non rinnovare.

E così da via Aldo Rossi, forti della voglia di Milan di Fofana, si aspetta con pazienza. Oggi Tuttosport illustra la situazione attuale che potrebbe estendersi anche nei prossimi mesi. Viene infatti titolato: "Milan, patto con Fofana". Il contenuto di questo "accordo" viene spiegato tra occhiello e sottotitolo: "I rossoneri stringono per il centrocampista fisico. Se il Monaco non abbasserà le pretese, si andrà su un piano B per prenderlo a zero tra un anno". Le alternative sono due: Manu Konè del Moenchengladbach oppure Johnny Cardoso del Betis Siviglia.