Tuttosport scrive sulla partita: "Papera Maignan e il Milan torna sulla terra"

Non era come essere andati sulla Luna, ma quasi: il viaggio a Riyad per il Milan è sembrato quasi come un sogno. Competizione concentrata in una settimana in Arabia Saudita, con un nuovo tecnico e le rivali di sempre battute per la conquista di un trofeo. Al ritorno in campionato però, ieri sera contro il Cagliari, il risveglio è stato troppo brusco e negativo: i rossoneri, bisognosi di una vittoria che li avrebbe rimessi in corsa per la zona Champions anche grazie ai mezzi passi falsi di Lazio e Juventus, hanno pareggiato a loro volta contro i sardi a San Siro, sprecando e sbagliando in attacco e in difesa.

Per raccontare la gara Tuttosport pone l'accento sull'episodio che è risultato decisivo: "Papera Maignan e il Milan torna sulla terra". Il gol di Zortea è favorito da un errore vistoso di Mike Maignan che pure nel primo tempo aveva compiuto una delle più belle parate fatte in rossonero. Nell'occhiello si legge: "Dopo l'estasi per il successo in Supercoppa, i rossoneri sbattono contro il Cagliari di Nicola". Quindi il sottotitolo: "Morata sblocca la partita nella ripresa, poco dopo ecco il pari di Zortea su grave errore del francese".