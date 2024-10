Tuttosport scrive: "Tomori colleziona errori: rischia il posto"

vedi letture

Non un grande momento per Fikayo Tomori, anzi tutto il contrario. Da quando è arrivato al Milan, nel gennaio 2021, il difensore inglese sta forse vivendo il suo periodo peggiore a livello di rendimento in campo ma anche di atteggiamento. Per citare solo un paio di episodi: la combutta con Abraham per fargli battere il secondo rigore a Firenze - poi sbagliato - scavalcando le gerarchie chiare imposte da mister Fonseca; oppure i due cartellini gialli consecutivi, al Franchi e a Leverkusen, presi dopo delle sciocche proteste.

In tutto questo il rendimento in campo ne risente e Tomori sta commettendo errori di un certo peso e talvolta grossolani come il salto a vuoto contro la Fiorentina che ha portato al gol vittoria di Gudmundsson. Per tale ragione oggi Tuttosport scrive: "Tomori colleziona errori: rischia il posto". L'inglese non è più l'intoccabile della difesa, anzi quel ruolo è passato nelle mani di Matteo Gabbia e presto il numero 23 potrà essere scavalcato anche da uno Strahinja Pavlovic che vuole riprendersi la titolarità delle primissime uscite.