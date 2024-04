Tuttosport scrive: "Torna Tomori e la difesa è più alta"

Dopo le prestazioni difensive confusionarie nella gara di andata contro la Roma e nella trasferta in campionato contro il Sassuolo, il tecnico Stefano Pioli può sorridere e guardare con speranza alle prossime due cruciali partite: Fikayo Tomori ritroverà il suo posto al centro della difesa. Sei giorni fa, in Europa, era squalificato mentre a Reggio è rimasto in panchina per evitare un cartellino giallo che lo avrebbe costretto a saltare il derby di lunedì. Domani invece ci sarà e proverà a rimettere ordine in una fase difensiva che ha imbarcato acqua, specialmente contro il Sassuolo penultimo in classifica.

Per questa ragione oggi Tuttosport titola così: "Torna Tomori e la difesa è più alta". E poi aggiunge nell'occhiello: "L’inglese farà coppia con Gabbia all’olimpico: è anche un cambiamento tattico". Al momento il duo Tomori-Gabbia è il migliore che Pioli può schierare, proprio a livello di rendimento in campo nelle ultime settimane. Questo permetterà ai rossoneri di mantenere la linea difensiva alta, cosa che all'andata è riuscita meno dato che Thiaw non ha la stessa rapidità di Tomori. Chiaro che il Milan dovrà rischiare qualcosa se vorrà ribaltare il risultato dell'andata.