Tuttosport: "Seconde squadre entro 60 giorni. Ci pensano Milan, Roma e Monza"

"Seconde squadre entro 60 giorni. Ci pensano Milan, Roma e Monza" scrive Tuttosport oggi in edicola. Nuovi criteri per le seconde squadre, Gravina lancia la sfida e promette: " Entro 60 giorni dobbiamo essere in grado di dire cosa bisogna fare per avere la seconda squadra", con i club che saranno iscritti in sovrannumero in Lega Pro o al posto di chi non verrà iscritto, invece di procedere ai ripescaggi. Al momento solo la Juventus ha una seconda squadra iscritta in Serie C. Il presidente Casini ha parlato di 3-4 club interessati, fra questi ci sarebbero Milan, Roma e Monza.