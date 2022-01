Tuttosport - Serra condiziona la partita, ma è decisivo anche Provedel

L’effetto Serra si abbatte sul Milan in maniera clamorosa. Lo scrive Tuttosport evidenziando l'incredibile errore dell'arbitro Serra, che di fatto nega la vittoria al Milan. Alla fine, però, osserva sempre il quotidiano torinese, se lo Spezia vince per la prima volta a San Siro nella sua storia è soprattutto merito del portiere Provedel, che para almeno sei palle gol clamorose e dice no ai rossoneri anche nel finale con l’aiuto della traversa. La prestazione dell'estremo difensore ospite, dunque, è stata decisiva, così come l'arbitraggio disastroso di Serra, che non concede un "vantaggio" che avrebbe consentito al Milan di vincere la partita, oltre a commettere tutta una serie di svarioni sparsi lungo i 90 minuti del match.