Tuttosport - Show della Svezia, Ibrahimovic uomo assist

Più facile del previsto la trasferta della Svezia in Kosovo. Ibrahimovic non segna ma lascia comunque il segno nel suo secondo match di fila con la nazionale svedese. Come riporta Tuttosport, l'attaccante del Milan gioca oltre un'ora mostrandosi molto attivo e propositivo, soprattutto per quanto riguarda i compiti in rifinitura. Due gli assist vincenti di Zlatan, il primo per Augustinsson, l'altro per Isak.