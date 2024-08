Tuttosport spiega il trasferimento: "Juve, perché arriva Kalulu"

Ormai sembra tutto fatto: Pierre Kalulu alla Juventus è solo questione di formalità e di ultimi consensi. Nello specifico manca l'ok definitivo del centrale difensivo francese che però arriverà nelle prossime ore. Questa mattina Tuttosport analizza il colpo bianconero spiegando perché la Juventus ha deciso di andare sul difensore del Milan che, nell'ultimo anno, ha patito tre infortuni abbastanza gravi che lo hanno limitato ad appena 11 presenze e contestualmente lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie.

Scrive Tuttosport: "Juve, perchè arriva Kalulu". Nell'occhiello si legge: "Sfumato Todibo, Giuntoli e Motta puntano sul rilancio del milanista per ragioni tattiche, atletiche e tecniche, oltre che economiche: veloce e forte nei duelli, può coprire la profondità con la difesa alta, anche in parità numerica con le punte avversarie". Poi nel sottotitolo viene aggiunto: "Protagonista nel Milan Campione di Italia 2022 e punto fermo anche nel campionato successivo, l'anno scorso è stato frenato dagli infortuni". Come ricorda Tuttosport, Kalulu ha ancora solamente 24 anni e potrebbe essere "un investimento per il futuro".