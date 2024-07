Tuttosport: "Sportiello rischia due mesi di stop, contatti con il Cagliari per Scuffet"

vedi letture

Prima ancora del grave infortunio di Alessandro Florenzi, i campanelli d'allarme in casa Milan si erano accesi sabato per Marco Sportiello, che in albergo negli Stati Uniti si è procurato un profondo taglio alla mano sinistra che lo ha costretto non solo a saltare la suggestiva amichevole contro il Manchester City, ma che potrebbe addirittura costringerlo a sottoporsi ad un'operazione chirurgica e stare di conseguenza fermo tra i due ed i tre mesi.

Nonostante l'importane exploit di Torriani, che ha addirittura preso il posto dei più quotati Lapo Nava e Noah Raveyre, con la Serie A che incombe, il Milan sembrerebbe interessato a un profilo più pronto da lanciare nella mischia all’occorrenza stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport. Complice anche un discorso di lista Uefa, scrive il quotidiano, "nelle ultime ore è decollato l’interesse per Simone Scuffet del Cagliari" che in questi giorni potrebbe chiudere per l'arrivo di Silvestri dall'Udinese.

Questo potrebbe di conseguenza spingere l'ex Udinese a trasferirsi al Milan, che in queste ore ha preso anche i primi contatti col portiere italiano, innanzitutto "per capire se il Cagliari ha intenzione di lasciar partire il giocatore ed eventualmente la formula con la quale Scuffet potrebbe approdare a Milano - prestito o cessione definitiva (3 milioni la valutazione)".