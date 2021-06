"Cose turche", titola Tuttosport in prima pagina parlando del caso Calhanoglu. "Aspettando gli ottavi (di Euro 2020) esplode il mercato", scrive il quotidiano torinese, che poi aggiunge: "Blitz vincente dell'Inter per il rossonero svincolato: oggi visite mediche, ieri Gigio le ha fatte per il Psg". Il Milan, dunque, perde due giocatori importanti, ma Scaroni non si scompone: "Avanti tutta".