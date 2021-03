Tuttosport su Calhanoglu: "Gol e futuro"

Dopo aver regalato al Milan l’ennesima vittoria in trasferta, pensa al Galatasaray. Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando di Calhanoglu. "Un giorno spero di giocare al Galatasaray. Perché no? Ho il tatuaggio di un leone tatuato perché tifo il Gala fin da bambino", ha dichiarato il giocatore turco, ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in rossonero, anche se il rinnovo tarda ad arrivare (l'offerta da 4 milioni non sembra convincerlo). Aspettando la firma sul contratto, Calha ha raggiunto la sua Nazionale per cercare continuità.