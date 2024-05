Tuttosport su Fonseca: "Ha cambiato tutti i preparatori che avevano dato problemi per i tanti infortuni"

Questa mattina Tuttosport propone un approfondimento su come è cambiato Paulo Fonseca rispetto alla sua esperienza biennale con la Roma. Soprattutto si concentra su come sia cambiato, fatta eccezione per il collaboratore tecnico Tiago Level, tutto lo staff al seguito del tecnico portoghese. E c'è un motivo sotto. Il quotidiano titola così: "Staff e difesa top: è un altro Fonseca rispetto a Roma". Nel sottotitolo si legge poi: "Il portoghese ha cambiato tutti i preparatori che avevano dato problemi per i tanti infortuni".

Alla Roma, Fonseca aveva avuto gli stessi problemi dell'ultimo Milan di Stefano Pioli: i troppi infortuni e una fase difensiva ballerina. Nelle sue ultime due stagioni al Lille è cambiato tutto, grazie proprio ai cambiamenti nello staff del portoghese. Il Lille ha subito 44 e 34 gol negli ultimi due campionati, molto meno in media rispetto ai 51 e 58 incassati con la Roma. Ma sono stati meno anche gli stop fisici. Ed è anche in questo che si può leggere la decisione del Milan di andare su Fonseca. L'allenatore ha cambiato soprattutto gli addetti alla preparazione fisica: oggi sono Paolo Mourao (preparatore atletico) e Stephane Caterina (fitness coach). Con lui arriveranno anche Antonio Ferreira (preparatore portieri) e Paulo Ferreira (vice).