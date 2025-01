Tuttosport su Ibra: "Bene le scuse ma adesso anche lui deve svoltare"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei Sergio Conceicao, a metterci la faccia chiedendo scusa per le modalità dell'esonero di Paulo Fonseca è stato il senior advisor Zlatan Ibrahimovic. Un gesto che ha segnato un piccolo segnale di riavvicinamento nei confronti della dirigenza e dellas società, per ora viste non di buon occhio perchè troppo in ombra. Eppure non basteranno solamente queste parole, anche lo svedese ora - da un anno ritornato in rossonero in veste dirigenziale - deve fare il suo salto di qualità.

Questo è ciò che pensa anche Tuttosport che questa mattina dedica un intero pezzo all'argomento, scrivendo così: "Bene le scuse ma adesso ance Ibra deve svoltare". Si legge: "Nel corso della presentazione del tecnico si è preso una responsabilità nuova. Da ieri il dirigente del Milan è arrivato a Riyad per stare vicino a Conceicao e alla squadra". Si chiede soprattutto più presenza accanto al gruppo squadra sotto tutti i punti di vistsa ma anche di mettere mano al Milan Futuro per risollevarlo da una situazione non ideale.