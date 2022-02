Tuttosport su Ibrahimovic: "Zlatan salta pue la Lazio"

Non arrivano buone notizie da Milanello sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic che anche ieri si è allenato a parte in palestra. Tuttosport in edicola stamattina titola così sullo svedese: "Zlatan salta pue la Lazio". Il numero 11 rossonero non sarà a disposizione di Pioli nemmeno per il match di Coppa di Italia di mercoledì contro i bianocelesti a San Siro in quanto non ha ancora smaltito l'infiammazione al tendine d'Achille.