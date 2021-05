Tuttosport su Juventus-Milan: "Senza appello"

Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane dedica ampio spazio in prima pagina alla Superfida di Torino. "Senza appello", titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: "Stasera Juve-Milan vale un posto in Champions". Alla vigilia del match, Andrea Pirlo ha spronato i suoi: "Non dobbiamo farci distrarre da niente, pensiamo soltanto all'obiettivo". Questo, invece, il pensiero di Stefano Pioli: "Chi vince vede il traguardo vicino".