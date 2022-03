Tuttosport su Kjaer: "Il recupero procede ma non si parla di rientro"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

"Il recupero procede ma non si parla di rientro", titola il quotidiano Tuttosport riferendosi a Kjaer. La stagione del difensore danese si è conclusa con largo anticipo a causa di un brutto infortunio. L'esplosione di Kalulu, oltre alla conferma di Tomori, ha reso meno pesante l'assenza di Simone, ma Pioli e il Milan avrebbero certamente preferito averlo a disposizione, vista la sua importanza non soltanto in campo ma anche nello spogliatoio. Kjaer, come confermato dal suo agente ai microfoni di MilanNews (CLICCA QUI per leggere l'intervista), sta rispettando il programma di recupero, ma non c’è ancora nessuna data certa per il rientro.