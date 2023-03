Tuttosport su Milan e Inter: "Milano, mercato in rosso: persi 150 milioni"

MilanNews.it

Tuttosport titola così questa mattina su Milan e Inter: "Milano, mercato in rosso: persi 150 milioni". Diversi giocatori in entrambe le squadre non stanno rendendo come si pensava e questa crisi di prestazioni ha svalutato il valore di chi avrebbe potuto essere ceduto. Nelle file rossonere, per motivi diversi, è calata la valutazione per esempio di Leao (da 100 a 70 milioni), Tomori (da 55 a 30), De Ketelaere (da 35 a 25) e Adli (da 10 a 5).