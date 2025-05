Milan, 3-1 al Bologna. Il QS: "Doppio Gimenez e Pulisic: prova da urlo per la coppa"

Il Milan vince in rimonta contro il Bologna e sale momentaneamente all'ottavo posto in classifica, mantenendo ancora vive le speranze europee tramite il campionato. Dalle parti di Casa Milan si è però consapevoli che la strada principale per arrivare in Europa è la Coppa Italia, competizione che il Diavolo vuole tornare a vincere a 22 anni dall'ultima volta.

Tornando alla partita di San Siro, che in qualche modo ha a che vedere anche con quella dell'Olimpico di mercoledì, Il QS ha titolato "Doppio Gimenez e Pulisic: prova da urlo per la coppa", e visto che vincere aiuta a vincere, chissà che la vittoria di ieri non sia stata di buon auspicio in vista del 14 sera. Ma guai a pensare che il Bologna sarà lo stesso di San Siro, anche questi tre punti non certificano nessuna superiorità.