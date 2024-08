Tuttosport su Pavlovic e Morata: "'L’Animale e il Bello'. Milan, ecco i nuovi leader"

Tuttosport in edicola stamattina titola così su Strahinja Pavlovic e Alvaro Morata: "'L’Animale e il Bello'. Milan, ecco i nuovi leader". Zlatan Ibrahimovic, durante le conferenze stampa di presentazione dei due nuovi acquisti rossoneri, ha soprannominato il serbo "l'animale" e lo spagnolo "il bello". Toccherà a loro sostituire non solo in campo, ma anche nello spogliatoio due leader che hanno lasciato il Diavolo al termine della scorsa stagione, vale a dire Simon Kjaer e Olivier Giroud.

Di Pavlovic piace molto l'attitudine e la grinta che mette in campo in ogni partita, mentre Morata è apprezzato, oltre che per la sua qualità tecnica, anche per la sua leadership e per la sua capacità di essere un esempio per i più giovani, proprio come ha fatto anche nella Spagna che ha vinto l'Europeo poche settimane fa in Germania.