Tuttosport su uno degli uomini del momento: "Florenzi verso il riscatto"

Uno dei calciatori del momento, anche se ha giocato solo una decina di minuti nell'ultimo mese, è Alessandro Florenzi. Il numero 25 rossonero è tornato dopo un mese di assenza in seguito all'operazione al ginocchio e ha trovato subito il gol a Verona, il secondo in maglia rossonera. A fine partita, da leader dello spogliatoio, è andato davanti alle telecamere a ribadire quanto il gruppo ci creda e sia sul pezzo. Tuttosport, oggi in edicola, titola così: "Florenzi verso il riscatto. Ha convinto tutti a Milanello per esperienza e duttilità". La dirigenza rossonera, al termine del campionato, si siederà al tavolo con quella della Roma per trattare uno sconto sul riscatto del 31enne che, al momento, ammonterebbe a 4,5 milioni di euro.