Tuttosport sui bomber rossoneri: "La sfida di Origi, la spinta di Giroud"

Nella giornata di ieri entrambi gli attaccanti rossonei hanno parlato davanti alla stampa, Divock Origi in occasione della sua presentazione a Milanello (QUI le sue dichiarazioni), Olivier Giroud a Casa Milan per presentare il suo libro "Crederci sempre" (QUI). Per questo motivo oggi Tuttosport ha titolato: "La sfida di Origi, la spinta di Giroud". Il centravanti belga ha già lanciato la sfida al connazionale Romelu Lukaku e ha dichiarato di non vedere l'ora di scendere in campo; il francese invece ha riacceso subito il clima Derby, affermando che il suo momento migliore è stato il secondo gol sotto la Sud nella stracittadina e che l'Inter non lo comprò per mancanza di soldi.