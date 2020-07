"Il lungo volo del Milan". Questo il titolo che Tuttosport, in edicola questa mattina, dedica ai rossoneri all'interno dell'edizione odierna, a pagina 14. Nel dopo Covid solo l'Atalanta va più forte. Storia - si legge - di una rinascita che porterà il Milan in Europa League, ma che lascerà numerosi rimpianti per il destino del tecnico Pioli.