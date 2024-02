Tuttosport sul grande ritorno: "De Ketelaere si inceppa a San Siro"

La gara di ieri segnava anche il grande ritorno di Charles De Ketelaere a San Siro, in campionato. Il belga, ancora formalmente di proprietà del Milan, aveva già giocato due volte contro i rossoneri quest'anno, una di queste anche a Milano in Coppa Italia, ma in nessuna delle due occasioni aveva brillato. E anche ieri l'attaccante ex Bruges non si è visto, tanto che Gasperini ha deciso di toglierlo subito all'intervallo, preferendogli Lookman. Per questo, stamattina in edicola, Tuttosport titola così sull'ex Milan: "De Ketelaere si inceppa a San Siro".

Sembra quasi che il belga non riesca a sopportare l'aria di Milano oppure proprio non riesca a gestire la pressione di San Siro. Per tutto il primo tempo è un fantasma e anche quando il pallone passa dalle sue parti, viene immediatamente disinnescato dal Thiaw o Gabbia di turno. Ciononostante, nel prepartita, il patron dell'Atalanta Percassi ha coccolato il belga: "È un ragazzo fantastico di cui siamo molto contenti, fin dal primo giorno a Bergamo si è relazionato in maniera super positiva col nostro ambiente e ha fatto vedere le qualità che noi conoscevamo". Parole che potrebbero avere il sapore di riscatto vicino.