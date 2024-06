Tuttosport sul mercato del Milan: "Ma per il bomber la corsa è in salita"

In merito al mercato estivo del Milan, Tuttosport in edicola oggi titola così: "Ma per il bomber la corsa è in salita". Per settimane in cima alla lista del Diavolo c'è stato Zirkzee, ma negli ultimi giorni il nuovo allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha fatto sapere che rivuole l'olandese in Germania nel club in cui è cresciuto. Si è fatto poi spesso il nome di Sesko, il quale però ha un costo piuttosto elevato (65 milioni di euro più ricche commissioni per gli agenti).

Poco tempo fa, il Milan ha incontrato i dirigenti dello Stoccarda, nel quale gioca Guirassy, che ha una clausola rescissoria abbordabile da 17,5 milioni, ma il suo profilo non sembra convincere del tutto. E così in pole c'è ora Santiago Gimenez, centravanti messicano del Feyenoord che costa tra i 50 e i 60 milioni.