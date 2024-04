Tuttosport sul mercato del Milan: "Zirkzee è l’obiettivo n. 1 in attacco. Difesa: Buongiorno resta il sogno"

In merito al mercato estivo del Milan, Tuttosport titola così questa mattina: "Zirkzee è l’obiettivo n. 1 in attacco. Difesa: Buongiorno resta il sogno". L’investimento più consistente servirà a trovare il sostituto di Giroud che è in scadenza di contratto e andrà a giocare in America al Los Angeles FC. Zirkzee del Bologna è il preferito, mentre le alternative restano Gyokeres dello Sporting Lisbona, Sesko del Lipsia, Gimenez del Feyenoord e David del Lille.

Oltre che in attacco, il Milan dovrà prendere un rinforzo importante anche in difesa: il sogno è sempre Buongiorno del Torino, che costa 40 milioni di euro e su cui c'è anche l'Inter. Restano sul taccuino dei dirigenti milanisti anche i nomi di Lacroix (Wolfsburg) e Brassier (Brest), già cercati a gennaio dal Diavolo.