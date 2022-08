Tuttosport sul mercato in uscita: "Due esuberi in standby"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto anche sul mercato in uscita del Milan e titola così: "Due esuberi in standby". I due calciatori in questione sono Fodè Ballo-Tourè e Tiemouè Bakayoko. Pochissimo spazio per loro la scorsa stagione e in previsione, quest'anno, la musica non dovrebbe cambiare. Per Ballo, chiuso da Theo Hernandez, c'è stato nelle scorse settimane un interesse del Trabzonspor che il senegalese avrebbe rifiutato con l'intenzione di convincere Pioli in questa stagione. Baka è in prestito dal Chelsea che non oppone rimostranze al fatto che il Milan voglia liberarsi del centrocampista, a patto che siano i rossoneri a sistemare la faccenda. Il club più forte sul francese è il Nottingham Forest.