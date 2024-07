Tuttosport sul mercato: "Priorità Emerson Royal e Fofana, poi sfoltire"

Il mercato del Milan ha una priorità massima che è il centravanti, poi a grappolo ci sono altri ruoli che i rossoneri hanno l'esigenza di migliorare con un certa urgenza. In questo caso stiamo parlando del terzino destro, una specifica richiesta del nuovo tecnico Paulo Fonseca, ma anche del mediano difensivo che potrebbe aiutare la squadra a ritrovare quell'equilibrio che lo stesso tecnico portoghese, tra le righe, ha indicato come uno dei principali problemi della scorsa stagione.

In questo senso oggi Tuttosport scrive così sul mercato: "Priorità Emerson Royal e Fofana, poi sfoltire". In questo mercato, sembra chiaro, il Milan aspetta le condizioni giuste per sferrare i suoi colpi, specialmente per chiudere obiettivi come quello del terzino e del centrocampista. Per Royal la sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi. In mezzo si aspetta la risposta di Fofana che, però, arriverà solo dopo l'Europeo. Il discorso vale anche per Adrien Rabiot, ancora svincolato. A margine sarà fondamentale anche snellire la rosa, liberarsi cioè di esuberi o elementi non contemplati dal progetto.