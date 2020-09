"A caccia di altri gol": titola così questa mattina Tuttosport sul Milan che starebbe valutando la possibilità di prendere un nuovo centravanti che possa alternarsi a Ibrahimovic. In pole c'è sempre Luka Jovic, attaccante reduce da una deludente stagione al Real Madrid che potrebbe accettare di trasferirsi in prestito in rossonero per rilanciarsi.