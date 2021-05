Tuttosport sul Milan: "Champions o no, è tutto in gioco"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Champions o no, è tutto in gioco". La posizione di Stefano Pioli sembra stabile, ma un crollo verticale in questo finale di stagione potrebbe cambiare le carte in tavola. Resta invece in dubbio il futuro in rossonero di Donnarumma e Calhanoglu: i due sono in scadenza di contratto e senza la qualificazione alla prossima Champions League potrebbero decidere di non rinnovare e andare via a parametro zero.