Tuttosport sul Milan: "Da Allegri a Sarri fino a... Conceiçao. Panchina girevole"

Tuttosport in edicola stamattina titola così sul Milan: "Da Allegri a Sarri fino a... Conceiçao. Panchina girevole". Chi sarà l'allenatore rossonero per la stagione 2025-2026? Difficile dirlo al momento, anche perchè i nomi che circolano sono tanti, come per esempio quelli di Allegri, Sarri, Gasperini, Italiano e ovviamente Conte. Attenzione però anche alla variabile Conceiçao, il cui addio a fine campionato sembrava certo e invece ora pare avere qualche chance di essere confermato, soprattutto se dovesse vincere anche la Coppa Italia.

Prima di scegliere l'allenatore andrà però trovato il nuovo direttore sportivo. Al momento una scelta definitiva non è stata ancora fatta dal club di via Aldo Rossi e il casting resta dunque aperto. Prima di Pasqua, c'è stato un blitz a sorpresa di Gerry Cardinale a Milano per incontrare l'ad milanista Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic e parlare anche della questione ds.