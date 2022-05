Tuttosport sul Milan: "Domani trasferta a Verona e c'è il rebus Investcorp"

MilanNews.it

Questa parte finale di stagione per il Milan si sta giocando su due fronti. In campo i rossoneri saranno chiamati domani sera a Verona contro l'Hellas a rispondere alla vittoria dell'Inter sull'Empoli. Extra-campo pare che il fondo americano RedBird possa superare nella corsa a via Aldo Rossi anche Investcorp che ha finito il suo periodo di esclusiva. Queste son le ragioni per cui Tuttosport, questa mattina, apre in taglio laterale così: "Milan, domani la trasferta a Verona e c'è il rebus Investcorp".