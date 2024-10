Tuttosport sul Milan: "Fonseca pensa di tenersi Camarda"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Fonseca pensa di tenersi Camarda". Il Milan sta valutando con attenzione cos'è meglio fare con Francesco Camarda: deve proseguire col percorso studiato per lui in estate, vale a dire giocare con il Milan Futuro in Serie C ed essere gradualmente aggregato alla prima squadra di Fonseca, oppure deve salire stabilmente in prima squadra?

Visto che per ora l'Under 23 non sta ingranando, l'allenatore portoghese, a cui il giovane attaccante sta piacendo sempre di più, sta pensando di tenerlo fisso nel suo gruppo e ne avrebbe parlato anche ieri con Zlatan Ibrahimovic, che dopo alcune settimane di assenza si è rivisto a Milanello.