"Mandzukic è pronto". Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport dopo il ritorno in gruppo dell'attaccante croato, che non si vede dalla gara d’andata contro la Stella Rossa. Il centravanti ha finalmente smaltito tutti i problemi fisici e sarà a disposizione di Pioli, che potrà così contare, per la prima volta in questa stagione, su tutto l’attacco.