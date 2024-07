Tuttosport sul Milan: "Per il secondo anno consecutivo il bilancio è in utile"

Nelle ultime ore sono state rivelate le stime sul bilancio della stagione 2023/2024 del Milan, secondo un'indiscrezione di Calcio&Finanza. Questa mattina il quotidiano Tuttosport riprende la notizia titolando: "Plusvalenza Tonali. Per il secondo anno il bilancio è in utile". Il club rossonero tiene dunque vivo un ottimo trend dal punto di vista economico-finanziario. Un altro bilancio in utile, questa volta di 10-20 milioni di euro, dunque anche in aumento rispetto alle passate stagioni che già avevano fatto registrare numeri positivi.

Tuttosport indica ciò che ha impattato in maniera positiva sul risultato: i nuovi accordi di sponsorship con Emirates e con Puma ma anche la grossa cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Il fatturato del club si assesta, secondo le stime, tra i 435 e i 440 milioni.