Tuttosport sul Milan: "Prima il sì di Tare, poi Allegri o Italiano"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così sul futuro del Milan: "Prima il sì di Tare, poi Allegri o Italiano". Dopo l'incontro positivo di due giorni fa a Roma con l'ad rossonero Giorgio Furlani, Igli Tare è il grande favorito per diventare il nuovo direttore sportivo del Diavolo, anche se la scelta definitiva non è stata ancora fatta dal club milanista e per questo non vanno scartate ancora tutte le altre candidature, in particolare quella di Tony D'Amico che però è ancora sotto contratto con l'Atalanta.

La prima decisione che dovrà prendere il nuovo ds riguarderà la panchina del Milan. Se venissi scelto Tare, i due principali indiziati per diventare il nuovo allenatore del Diavolo sono Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Il primo è attualmente libero, mentre il secondo, che l'albanese voleva già alla Lazio, sta guidando il Bologna ed è in piena lotta per conquistare un posto in Champions League.