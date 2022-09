Tuttosport sul nuovo stadio: "Inter e Milan ci riprovano"

MilanNews.it

Tuttosport titola così dopo la notizia della nuova relazione proposta da Milan e Inter sul progetto del nuovo stadio che prevede la demolizion in toto dell'impianto attutale di San Siro: "Inter e Milan ci riprovano". Nello specifico i due club dovrebbero andare avanti insieme perché neanche la nuova proprietà rossonera avrebbe le risorse per costruirsi il nuovo stadio da sola. Nel caso non decollasse il progetto in zona San Siro, valutate anche altre aree come l'ex zona Falck di Sesto San Giovanni.