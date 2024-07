Tuttosport sul piano B: "Ora il Milan ripensa a Morata"

Non arrivano notizie sul fronte Joshua Zirkzee per il Milan. La trattativa si è bloccata sulla richiesta di 15 milioni di commissione da parte di Kia Joorabchian, agente della punta olandese. Per i rossoneri il centravanti del Bologna rimane sempre la prima opzione, tanto che il pagamento della clausola da 40 milioni sarebbe già pronto a partire e anche con il giocatore è stata trovata l'intesa su tutto. Allo stesso tempo il club rossonero deve tutelarsi, anche perché lunedì inizia la stagione con il raduno e al nuovo allenatore va consegnato un numero 9 quanto prima.

Per questa ragione c'è un ritorno di fiamma, come conferma anche Tuttosport questa mattina: "Il piano B, ora il Milan ripensa a Morata". Scrive il quotidiano piemontese: "La clausola da 13 milioni ingolosisce, anche se andrebbe limato l'ingaggio". E poi ancora nel sottotitolo: "All'Atletico Madrid guadagna sei milioni ma ha detto no all'Arabia...". Poi viene aggiunto anche quanto si diceva in apertura: "La pista Zirzkee, comunque, non è ancora sfumata".