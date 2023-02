Tuttosport sul rebus portiere: "Sportiello a giugno? Serviva ora"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto sull'intricata questione portiere in casa Milan e mette l'accento sull'arrivo di Sportiello a partire dalla prossima estate (come anticipato da MilanNews.it QUI, il portiere firmerà nelle prossime settimane) ma che sarebbe potuto e dovuto realizzarsi prima, vista la situazione di Mike Maignan. Il titolo del quotidiano infatti recita: "Sportiello a giungo? Serviva ora". Maignan ancora non è tornato e difficilmente lo farà per la gara con il Tottenham, secondo Tuttosport, e il Milan ha patito moltissimo la sua assenza con Tatarusanu che non si è dimostrato all'altezza. A inizio gennaio è arrivato il portiere colombiano Devis Vasquez che però rimane a oggi un oggetto misterioso: era il caso di provare a forzare la mano con Sportiello per averlo a disposizione fin da subito.