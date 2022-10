Tuttosport sul Torino in prima pagina: "Ola Aina, che botta!"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport dedica spazio in prima pagina al Torino, prossimo avversario del Milan in campionato domenica sera allo stadio Olimpico - Grande Torino. Il titolo recita: "Ola Aina, che botta!". Il laterale nigeriano di Juric si è fermato nell'allenamento di ieri a causa di una lesione muscolare che lo costringerà non solo a saltare la sfida con i rossoneri ma tutte le partite prima della pausa del Mondiale. Tornerà nel 2023.