Tuttosport sull'allenatore del Milan: "La lunga marcia di Pioli. Domani 800 panchine"

Stefano Pioli è pronto a festeggiare le 800 panchine in Serie A in occasione della gara di domani sera contro l'Atalanta. Ecco perché Tuttosport oggi ha titolato così: "La lunga marcia di Pioli. Domani 800 partite".

Il debutto su una panchina per Pioli è datato agosto 2003: la "sua" Salernitana contro il Napoli di Agostinelli per un turno preliminare di Coppa Italia. Oggi Pioli è uno dei migliori tecnici in Italia, fresco vincitore della Panchina d'Oro e Campione d'Italia in carica. Il tecnico di Parma si appresta anche a superare Massimiliano Allegri come numero di panchine in rossonero: con l'Atalanta arriverà la numero 169: davanti a lui al nono posto all-time c'è Banas (173) e poi Allegri all'ottavo (178).