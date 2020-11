Tuttosport sull'Europa League: "Milan, che botta! Roma e Napoli, sì!"

"Milan, che botta! Roma e Napoli, sì!", si legge in taglio alto della prima pagina odierna di Tuttosport. Questo il titolo che riassume la serata delle italiane in Europa League: i rossoneri crollano con il Lille dopo ventiquattro partite utili consecutive, a San Siro finisce tre a zero per i francesi. Festival giallorosso contro il Cluj: cinque a zero e fuga. Rimonta Gattuso contro il Rijeka, battuto due a uno.