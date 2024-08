Tuttosport sulla nuova Champions: "Milan, c'è re Carlo"

vedi letture

I sorteggi di Nyon della nuova Champions hanno regalato al Milan sfide con la grande nobiltà europea (Real Madrid e Liverpool) e con nuove pretendenti al trono, scrive Tuttosport. Tutto sommato in questo mini campionato potrebbe regnare l'equilibrio, perché se Liverpool e Real Madrid sono le squadre con cui il Milan ha più volte giocato in questa competizione, ingaggiando duelli anche storici, le varie Leverkusen, Slovan, Stella Rossa, Girona, Brugge e Dinamo Zagabria sono avversarie che potrebbero consentire ai milanisti di immaginare il passaggio del turno della squadra di Paulo Fonseca.

Da capire quando il Milan affronterà le due grandi di questo mini campionato, perché sarà fondamentale sperare che per allora la squadra abbia finalmente appreso i meccanismi del gioco del portoghese, perché in quel caso potrebbe essere tutta un'altra storia vedere questo nuovo Milan all'opera.

Nella parte dedicata ai sorteggi della nuova Champions, Tuttosport ha ripreso le parole del vice presidente onorario del Milan Franco Baresi, in quale ha detto: "Siamo tutti curiosi per vedere come andrà, è tutto nuovo, tutto diverso. Dobbiamo pensare a una partita dopo l’altra, tutte possono essere importanti, anche i punti e i gol lo saranno. Staremo a vedere come sarà, come reagiremo tutti. La differenza reti potrà essere determinante".