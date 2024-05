Tuttosport sulla panchina rossonera: "Milan, Fonseca fa gli...scatoloni!"

"Milan, Fonseca fa gli...scatoloni!": titola così questa mattina Tuttosport in merito al futuro della panchina rossonera. Il nome più caldo è sempre quello di Paulo Fonseca. A scatenare ancora di più i rumors la foto del portoghese in un grande magazzino con scatoloni e scotch, che fa ipotizzare un suo imminente trasloco. Oggi l'ex Roma vede il Marsiglia e intanto ha chiesto al Lille una settimana di tempo per sciogliere le riserve in merito alla proposta di rinnovo.

In corsa resta anche il Milan che ha pronta ovviamente anche una pista alternativa, vale a dire quella che porta a Mark van Bommel, ex centrocampista rossonero che a fine stagione lascerà la panchina dell'Anversa.