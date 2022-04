Tuttosport sulla questione stadio: "Ritorna l'intesa, si va verso Sesto"

MilanNews.it

Rimane molto attuale la questione nuovo stadio di Milano, tanto che oggi Tuttosport titola: "Sul nuovo stadio ritorna l'intesa. Si va verso Sesto". Nella giornata di ieri, infatti, il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto a un evento del Foglio Sportivo e ha ribadito come: "ogni giorno che passa, l'ipotesi B diventa più realistica". Con piano B si intende proprio l'opzione più volte paventata di Sesto San Giovanni che, come ha ribadito lo stesso Scaroni, non rappresenterebbe nessun problema da un punto di vista logistico data la vicinanza tra i due comuni e i collegamenti che vi sono anche da un punto di vista del trasporto pubblico. Tutto questo forse per mettere pressione al sindaco di Milano Sala, o forse le intenzioni di Milan e Inter sono proprio queste.