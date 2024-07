Tuttosport: "Sullo sfondo resta Gimenez del Feyenoord, ma è una punta statica"

Il Milan continua la ricerca della sua nuova prima punta. Il preferito della dirigenza rossonera resta sempre e comunque Joshua Zirkzee del Bologna, ma per evitare di rimanere con un pungo di mosche in mano il gruppo di lavoro di Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani starebbe ovviamente valutando anche delle alternative.

Negli scorsi giorni si è parlato con insistenza di Alvaro Morata, attaccante esperto reduce dalla sua miglior stagione realizzativa in carriera con la maglia dell'Atletico Madrid, ma secondo Tuttosport resta ancora viva e sullo sfondo l'ipotesi Santiago Gimenez per il Milan. Il messicano, dopo la deludente Copa América con la sua Nazionale, vuole dare continuità alle sue ottime prestazioni in Europa con la maglia del Feyenoord e dimostrare di essere pronto ad un grande palcoscenico, e non è da escludere che questo possa essere proprio San Siro.

Al momento, però, stando a quanto si legge sul quotidiano, Gimenez "è un attaccante molto diverso rispetto a Zirkzee e Morata, essendo più un centravanti puro rispetto al 9 di manovra rappresentato dall’attuale attaccante del Bologna e dal capitano della Spagna", motivo per il quale nelle preferenze del Milan potrebbe partire leggermente indietro.