Tuttosport sullo stadio: "Il dibattito pubblico su San Siro"

Tuttosport oggi in edicola dedica uno spazio al tema legato al nuovo stadio di Milan e Inter, vicenda che sta per entrare in un nuovo capitolo. Il titolo del quotidiano recita: "Il dibattito pubblico su San Siro". Dalla fine di settembre inzierà il dibattito pubblico nella città di Milano per l'abbattimento di San Siro: sarà la prima volta per uno stadio. I dieci confronti, ognuno dei quali verterà su uno dei temi inerenti alla costruzione della Cattedrale e all'abbattimento di San Siro. A gestire e coordinare il dibattito ci penserà Andrea Pillon, nominato direttamente dal Comune di Milano.