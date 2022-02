Tuttosport: "Super Milan: quattro gol e Lazio travolta"

“Sarri, luci spente a San Siro”, titola stamane Tuttosport dopo la sfida di Coppa Italia andata in scena ieri sera. “Super Milan: quattro gol e Lazio travolta”, scrive il quotidiano torinese, che poi aggiunge: “Dopo il successo nel derby, con una prova autorevole i rossoneri si regalano altre due sfide contro l’Inter in semifinale. Leao grande protagonista con gol e assist per Giroud, che fa doppietta. Nella ripresa Kessie arrotonda. Si rivede Tomri. Allarme per Immobile, costretto a lasciare il campo zoppicante”.