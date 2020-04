Tuttosport: "Suso non vuole tornare al Milan"

"Suso non vuole tornare al Milan": titola così questa mattina Tuttosport che riporta le parole rilasciate ieri dal giocatore spagnolo in prestito al Siviglia ai microfoni di Radio Marca. L'ex rossonero ha fatto capire bene di non voler tornare al Milan: "Se dovessimo andare in Champions League, allora sarà sicuro per me proseguire qui. In caso contrario, ci sono molte altre opzioni per fare in modo che avvenga il mio riscatto. Sono venuto a vivere a Montequinto molto vicino alla mia famiglia che sta a cento chilometri. Siviglia piace molto a me e alla mia famiglia".