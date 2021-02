Tuttosport - Thauvin, niente rinnovo con il Marsiglia: tante offerte ricevute, ma l'opzione Milan è la sua preferita

Florian Thauvin è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e ha ormai deciso da tempo di non rinnovare con il Marsiglia. In estate, il giocatore si potrà quindi muovere a parametro zero, attirando così l'attenzione di diversi club: come riporta stamattina Tuttosport, l'attaccante esterno francese ha richiesto tante offerte, ma al momento la sua opzione preferita sembra essere il Milan.