Tuttosport: "Theo, la crisi del Milan. Mike la sua speranza"

Scrive questa mattina Tuttosport che Mike Maignan e Theo Hernandez stanno vivendo due momenti completamente opposti con la maglia del Milan. Il primo è in netta crescita, considerato il fatto che esclusa la partita contro il Liverpool, sembrerebbe essere tornato sui suoi standard classici ed è considerato uno dei leader non solo dello spogliatoio rossonero, ma anche di quello della Francia, mentre il secondo è nervoso, fatica ad ingranare, ed è anche squalificato per le prossime due giornate di campionato.

Il terzino del Milan non sta vivendo un buon momento di forma, anche perché domenica si è visto il peggio che il Theo potesse mettere in scena, il tutto aggravato dai gradi di capitano. Insomma, scrive il quotidiano, non bisogna nascondersi davanti al fatto che il 19 milanista ha patito e non poco l'addio di Paolo Maldini, ma questo non dovrebbe essere l'unica motivazione di un'involuzione piuttosto evidente. "C’è bisogno del vero Theo al Milan, non della sua controfigura di Firenze. Lui, per farlo, deve ritrovare il sorriso e parlarsi, in via definitiva su tutto, potrebbe aiutare a invertire la rotta".